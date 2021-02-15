***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın Geçerlilik Süresinin ve Tutarının Güncellemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin büyüme strateji planlarını gerçekleştirebilmesi çerçevesinde mevcut 2018-2022 yılları geçerli olan Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL ‘dan 2021-2025 yılları ( 5 Yıl ) için geçerli olmak üzere 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'sına çıkarılmasına bu kapsamda Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin tadil edilmesine , Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ,T.C.Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınıp yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme 6 Madde Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909583BIST