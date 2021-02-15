***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 12:00
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın Geçerlilik Süresinin ve Tutarının Güncellemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin büyüme strateji planlarını gerçekleştirebilmesi çerçevesinde mevcut 2018-2022 yılları geçerli olan Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000 (Otuzmilyon) TL ‘dan 2021-2025 yılları ( 5 Yıl ) için geçerli olmak üzere 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'sına çıkarılmasına bu kapsamda Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin tadil edilmesine , Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına ,
T.C.Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınıp yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sozlesme 6 Madde Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909583
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