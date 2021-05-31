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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2021 17:51



***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil ve ilan edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 31.05.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL'ye 2025 yılı sonuna kadar çıkarılması için hazırlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınmış Şirket ana sözleşmesinin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi' nin değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31 Mayıs 2021 Tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 858.Sayfasında ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sozlesme 6 Madde Tadil Metni.pdf
EK: 2 OGK TUTANAK.pdf
EK: 3 HAZIRUN.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939090


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