***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabul edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil ve ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.05.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.05.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL ‘den 150.000.000 TL'ye 2025 yılı sonuna kadar çıkarılması için hazırlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izinleri alınmış Şirket ana sözleşmesinin Sermayesi başlıklı 6. Maddesi' nin değişikliği pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.T.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31 Mayıs 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31 Mayıs 2021 Tarih ve 10338 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 858.Sayfasında ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sozlesme 6 Madde Tadil Metni.pdfEK: 2 OGK TUTANAK.pdfEK: 3 HAZIRUN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939090BIST