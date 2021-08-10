***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.08.2021 17:45
r Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 10.08.2021 Tarih ve BİAŞ-2-3154 Sayılı BORSA İSTANBUL Yazısı.
Şirketimizin Hisse Senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketlerini etkileyecek,
Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili 10.08.2021 tarihi ( Bugün) itibariyle Kamuya bildirdiklerimiz haricinde henüz açıklanmamış Özel bir durumun bulunmadığını,
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956973
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0347
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
18:0510,1076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0536
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05478,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,92
|Açılış
|: 478,27
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|281.120.336
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.696
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.650.857
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.431.588
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|744.963
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|656.001
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.531.942.058
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.377.919.348
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.310.147.749
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.007.314.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.861.021
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.531.942.058
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.310.147.749
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.747.077
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.007.314.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6036
|% -0,40
|
|Euro
|10,0999
|10,1076
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8877
|11,9473
|% -0,27
|
|Frank
|9,2986
|9,3546
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2890
|2,3005
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-1,37
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|1,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında