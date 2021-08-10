***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









r Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 10.08.2021 Tarih ve BİAŞ-2-3154 Sayılı BORSA İSTANBUL Yazısı.Şirketimizin Hisse Senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketlerini etkileyecek,Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili 10.08.2021 tarihi ( Bugün) itibariyle Kamuya bildirdiklerimiz haricinde henüz açıklanmamış Özel bir durumun bulunmadığını,Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956973BIST