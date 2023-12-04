***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.12.2023 17:25
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 04.12.2023 Tarih ve E-18454353-100.06-21867 Sayılı BORSA İSTANBUL A.Ş. Yazısı,
Şirketimizin Hisse Senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketlerini etkileyecek,
Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili 04.12.2023 tarihi ( Bugün) itibariyle Kamuya bildirdiklerimiz haricinde henüz açıklanmamış Özel bir durumun bulunmadığını,
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222030
BIST
'
18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1531
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.881,52
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -42,59
|Açılış
|: 1.881,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9144
|28,9196
|% 0,08
|
|Euro
|31,2885
|31,3075
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9676
|33,1662
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6856
|7,7241
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,53
|% 0,66
|
|Platin
|920,11
|921,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,91
|979,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,23
|78,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,74
|2.024,02
|% 0,66
|