***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 04.12.2023 Tarih ve E-18454353-100.06-21867 Sayılı BORSA İSTANBUL A.Ş. Yazısı,Şirketimizin Hisse Senetleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketlerini etkileyecek,Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili 04.12.2023 tarihi ( Bugün) itibariyle Kamuya bildirdiklerimiz haricinde henüz açıklanmamış Özel bir durumun bulunmadığını,Bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222030BIST