***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Mim Food Gıda San.ve Tic.A.Ş. "SMYRNA BOYOZ" arasında ağırlıklı olarak dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi, pazarlanması konusunda tedarik ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.Bu anlaşma kapsamında başta İsrail ve AB ülkelerine olmak üzere, ana üretim grubumuz olan kuru meyve üretimine ilave olarak, yıllık 3 milyon USD tutarında ihracat hedeflemekteyiz.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827710BIST