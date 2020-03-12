***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 18:19
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Mim Food Gıda San.ve Tic.A.Ş. "SMYRNA BOYOZ" arasında ağırlıklı olarak dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi, pazarlanması konusunda tedarik ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.
Bu anlaşma kapsamında başta İsrail ve AB ülkelerine olmak üzere, ana üretim grubumuz olan kuru meyve üretimine ilave olarak, yıllık 3 milyon USD tutarında ihracat hedeflemekteyiz.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827710
BIST
18:0593.640
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318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.179.569
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8908
|7,9303
|% -0,61
|
|Frank
|6,6082
|6,6480
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6702
|1,6786
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-60,69
|
|Altın Gr.
|318
|319
|-8,13
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,80
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|33,60
|33,60
|-2,19
|