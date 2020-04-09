***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2020 14:50
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VE TEDARİK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA
12 Mart 2020 Özel Durum Açıklamamızda paylaştığımız Ana Üretim Konumuza ilaveten dondurulmuş unlu mamuller ve diğer gıda ürünlerinin üretimi, pazarlanması konusunda tedarik ve işbirliği sözleşmesi imzalamış olduğumuzu paylaşmıştık.
Bu kapsamda ticari ilişkimizin uzun yıllardan beri devam etmekte olduğu İsrail menşeili alıcımız ile 770.000 USD lık ilk anlaşmaya varmış bulunmaktayız..
Bu anlaşmaya dayalı olarak Nisan 2020 sonuna kadar 170.000 USD lık ilk kısmının yükleme talimatı gelmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836896
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|% 10,00
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|10,00
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|Tam
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|1.043
|7,22
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