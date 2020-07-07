***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklığı olan Sel Enerji A.Ş. ‘ne ait Aydın ili Efeler İlçesi , Işıklı mahallesi adresinde kain , tapunun 1460 parselinde kayıtlı hissenin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Bölge parkı /Büyük Kentsel Yeşil Alan" amacı ile ayrıldığı ve Büyükşehir Belediye'since yapılan projede Işıklı Doğal Yaşam parkı içerisinde kaldığı gerekçesi ile 14.01.2015 tarih ve 11 sayılı encümen kararı ile kamulaştırılmasının uygun görüldüğü tarafımızca öğrenilmiştir.Bu doğrultuda Finansal Tablolarımızda 31.12.2019 tarihinde 200.000 TL olarak görünen taşınmazımızın bedeli olarak hesaplarımıza 161.671 TL yatırılmıştır.Söz konusu kamulaştırma kararına karşı itiraz dilekçesi hazırlanarak dosyaya konulmuş olup hukuki süreç başlatılmıştır.Gelişmeler Kamuoyu ve Yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855799BIST