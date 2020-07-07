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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2020 13:13
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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Bağlı Ortaklığı olan Sel Enerji A.Ş. ‘ne ait Aydın ili Efeler İlçesi , Işıklı mahallesi adresinde kain ,  tapunun 1460    parselinde kayıtlı hissenin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Bölge parkı /Büyük Kentsel Yeşil Alan" amacı ile ayrıldığı ve  Büyükşehir Belediye'since yapılan projede Işıklı Doğal Yaşam parkı içerisinde kaldığı gerekçesi ile 14.01.2015 tarih ve 11 sayılı encümen kararı  ile kamulaştırılmasının  uygun görüldüğü tarafımızca öğrenilmiştir.
Bu doğrultuda Finansal Tablolarımızda 31.12.2019 tarihinde 200.000 TL olarak görünen taşınmazımızın bedeli olarak hesaplarımıza 161.671 TL yatırılmıştır.
Söz konusu kamulaştırma kararına karşı itiraz dilekçesi hazırlanarak dosyaya konulmuş olup hukuki süreç başlatılmıştır.
Gelişmeler Kamuoyu ve Yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855799


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AKENR 2,12 155.554.115 % 9,84  
GLBMD 5,25 22.201.844 % 9,83  
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