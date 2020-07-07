***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2020 13:13
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklığı olan Sel Enerji A.Ş. ‘ne ait Aydın ili Efeler İlçesi , Işıklı mahallesi adresinde kain , tapunun 1460 parselinde kayıtlı hissenin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Bölge parkı /Büyük Kentsel Yeşil Alan" amacı ile ayrıldığı ve Büyükşehir Belediye'since yapılan projede Işıklı Doğal Yaşam parkı içerisinde kaldığı gerekçesi ile 14.01.2015 tarih ve 11 sayılı encümen kararı ile kamulaştırılmasının uygun görüldüğü tarafımızca öğrenilmiştir.
Bu doğrultuda Finansal Tablolarımızda 31.12.2019 tarihinde 200.000 TL olarak görünen taşınmazımızın bedeli olarak hesaplarımıza 161.671 TL yatırılmıştır.
Söz konusu kamulaştırma kararına karşı itiraz dilekçesi hazırlanarak dosyaya konulmuş olup hukuki süreç başlatılmıştır.
Gelişmeler Kamuoyu ve Yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855799
BIST
14:26118.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 321,64
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:266,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,8683
En Düşük
6,8524
14:267,7574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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En Düşük
7,7340
14:26392,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 392,19
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|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.373.941
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|155.554.115
|% 9,84
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|487.734.617
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|232.964.111
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|68.540.417
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,26
|13.601.378
|% -6,37
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.015.041
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.325.325.123
|% 3,17
|
|GARAN
|8,33
|1.029.859.352
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,09
|1.004.262.955
|% 1,57
|
|TUPRS
|88,30
|672.013.726
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.379.015.041
|% 2,34
|
|ODAS
|2,93
|1.325.325.123
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,92
|580.214.425
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|430.489.138
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,34
|489.477.081
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5615
|8,6044
|% 0,19
|
|Frank
|7,2469
|7,2906
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,91
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.601
|2.642
|-13,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|-10,60
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|-5,10
|
|Çeyrek
|636
|643
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,40
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