***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2020 18:03
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kamuoyunun dikkatine
Yatırımcı ilişkileri birimimizden talep eden bilgi ve açıklamalara istinaden iş bu bildirimin yapılması gereği hasıl olmuştur.
Hatırlanacağı üzere, Şirket'imizin 05.04.2019 tarihli (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu, Borsa Yönetim Kurulu'nun 27.12.2019 tarihli kararı ile Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi gereğince uygun görülmemişti.
Bu çerçevede söz konusu bildirimin ardından kararda belirtilen eksikler 2020 yılı içerisinde giderilmiş ve Şirket'imizin Kotasyon Yönergesi'nin 36/5. Maddesi uyarınca 27.12.2020 tarihinde tekrar başvuru yapmasının önünde bir engel kalmamıştır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2020 yıl sonu finansal tablolarımızın ilanı beklenmeden 27.12.2020 tarihinde pazar geçiş başvurumuz Borsa İstanbul A.Ş. yönetiminin değerlendirilmesine sunulucaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892681
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0746
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8990
En Düşük
7,8188
18:059,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1315
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5842
En Düşük
9,4454
18:05464,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 464,77
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8920
|7,8990
|% 0,95
|
|Euro
|9,5746
|9,5882
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,4347
|10,4871
|% -0,08
|
|Frank
|8,8342
|8,8874
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,06
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA