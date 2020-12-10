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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.12.2020 18:03



***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Kamuoyunun dikkatine
Yatırımcı ilişkileri birimimizden talep eden bilgi ve açıklamalara istinaden iş bu bildirimin yapılması gereği hasıl olmuştur.
Hatırlanacağı üzere, Şirket'imizin 05.04.2019 tarihli (Şirket) paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçiş başvurusu, Borsa Yönetim Kurulu'nun 27.12.2019 tarihli kararı ile Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi gereğince uygun görülmemişti.
Bu çerçevede söz konusu bildirimin ardından kararda belirtilen eksikler 2020 yılı içerisinde giderilmiş ve Şirket'imizin Kotasyon Yönergesi'nin 36/5.  Maddesi uyarınca 27.12.2020 tarihinde tekrar  başvuru yapmasının önünde bir engel kalmamıştır.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2020 yıl sonu finansal tablolarımızın ilanı beklenmeden 27.12.2020 tarihinde pazar geçiş başvurumuz Borsa İstanbul A.Ş. yönetiminin değerlendirilmesine sunulucaktır.
Saygılarımızla.        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892681


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