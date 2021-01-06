***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.01.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizinAkdeniz Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi N4 Gayret Han Kat:7 Daire :701 Pasaport /Konak İzmir adresindeki merkez büronun bulunduğu bina 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar almıştır.Bu sebeple Merkez BüronunAkdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi N92 Kat. ½ 4 Pasaport / Konak İzmir adresine taşınmasına ilişkin ilgili mercilere bildirilerek tescil işlemlerin başlatılmasınaoybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897425BIST