***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06 Ocak 2021 Tarihli KAP Açıklamamızın Güncellemesidir.06 Ocak 2021 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirttiğimiz Pazar Değişikliği Müracaatımız ,31-12-2020 Tarihli 2020 Yıl Sonu (4.Dönem) Denetlenmiş Finansal RaporlarımızınYayınından sonra BİST yetkili Daire Başkanlığına sunulacaktır.Kamuoyunun dikkatine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908347BIST