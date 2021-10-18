***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.1- Aydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında- Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri ( ifraz işlemi ) gerçekleşmiştir.- Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.- jeolojik fizik ve zemin etüdü çalışması başlamıştır.- İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur.Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.- Üç hafta içerisinde inşaat ruhsatı almayı ve temel atmayı hedeflemekteyiz.2- İzmir ili Çeşme / Alaçatı bölgesinde bulunan yatırım amaçlı gayri menkulümüz hakkında- Bu bölge 1.derece sit alanından , sürdürülebilir kontrollü koruma alanına dönüşmüştür.- Bu bölge aynı zamanda Turizm bölgesi ilan edilmiştir.- Bu bölgenin Turizm Bakanlığı nezdindeki imar planı çalışmaları devam etmektedir.Şirketimizin her iki projesi ile ilgili gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971241BIST