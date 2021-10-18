***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 17:12
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.
1- Aydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında
- Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri ( ifraz işlemi ) gerçekleşmiştir.
- Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.
- jeolojik fizik ve zemin etüdü çalışması başlamıştır.
- İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur.Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.
- Üç hafta içerisinde inşaat ruhsatı almayı ve temel atmayı hedeflemekteyiz.
2- İzmir ili Çeşme / Alaçatı bölgesinde bulunan yatırım amaçlı gayri menkulümüz hakkında
- Bu bölge 1.derece sit alanından , sürdürülebilir kontrollü koruma alanına dönüşmüştür.
- Bu bölge aynı zamanda Turizm bölgesi ilan edilmiştir.
- Bu bölgenin Turizm Bakanlığı nezdindeki imar planı çalışmaları devam etmektedir.
Şirketimizin her iki projesi ile ilgili gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971241
BIST