***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklar inşaat projemiz hakkındaAydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında-Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri (ifraz işlemi) gerçekleşmiştir.-Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.-jeolojik fizik ve zemin etüdü çalışması başlamıştır.-İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur. Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.-Mimari , Statik , Tesisat , Mekanik , Harita ve akustik projeleri içeren imalat proje oluşturulması için sözleşme imzalanmıştır.-Proje Mühendisleri ve Müteahhit bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı denetim sistemine 1870638 Yapıya ilişkin Bilgi Form Numarası ile girişi yapılmıştır.-İlgi Bakanlığın Yapı Denetim şirketinin atanmasını beklemekteyiz.-Yapı Denetim ataması yapıldıktan sonra projelerin ilgi firmaya teslimini takiben ilgi yapı denetim firmasınca Sistem üzerinden Belediye sistemine aktarılacak olan Projeler İlgi Belediyece Ruhsatlandırması yapılacaktır.- Ruhsatın onaylanmasını müteakip Temel aşamasına geçilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980351BIST