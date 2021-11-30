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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 18:49
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklar inşaat projemiz hakkında
Aydın ili, Germencik ilçesi, - pafta, 147 ada, 18 parselde yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında
-Proje alanının , Belediye meclisinden çıkarılan karar ile terkleri (ifraz işlemi)  gerçekleşmiştir.
-Hafriyat ruhsatı alınarak proje alanının hafriyat işlemi tamamlanmıştır.
-jeolojik fizik ve zemin etüdü  çalışması başlamıştır.
-İmar planına uygun proje seçenekleri oluşmuştur. Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.
-Mimari , Statik , Tesisat , Mekanik , Harita ve akustik projeleri içeren imalat proje oluşturulması için sözleşme imzalanmıştır.
-Proje Mühendisleri ve Müteahhit bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı denetim sistemine 1870638 Yapıya ilişkin Bilgi Form Numarası ile  girişi yapılmıştır.
-İlgi Bakanlığın Yapı Denetim şirketinin atanmasını beklemekteyiz.
-Yapı Denetim ataması yapıldıktan sonra projelerin ilgi firmaya teslimini  takiben ilgi yapı denetim firmasınca Sistem üzerinden Belediye sistemine aktarılacak olan Projeler       İlgi Belediyece Ruhsatlandırması  yapılacaktır.
- Ruhsatın onaylanmasını müteakip Temel aşamasına geçilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980351


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SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
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Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,78 22,83 -0,05  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,43  
B. Petrol 67,81 67,81 -5,41  
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