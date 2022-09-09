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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2022 14:35
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aydın ili, Germencik ilçesi, - Ortaklar Mahallesindeki yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki devam eden  inşaat projemiz hakkında
 
Konut +Ticari olmak üzere 5.573 M
2
'lik İnşaat Projemize ait Şirketimiz adına kayıtlı Tek tapu iken Bugün Germencik Tapu dairesine 134060352 dosya numarası ile başvurumuz sonucunda
21 adet Konut ( 7 adedi Dublex )
4 adet Ticari
Toplam 25 adet bağımsız ve takyidatsız tapu Şirketimiz adına tescil edilmiştir.
            
Kamu oyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061922


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GARAN 26,18 2.850.155.787 % 10,00  
HALKB 13,76 1.387.040.745 % 9,99  
ISCTR 12,44 3.732.190.115 % 9,99  
OSMEN 38,12 8.541.834 % 9,98  
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Riyal 4,8377 4,8620 % 0,04  
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Altın Ons 1.726 1.727 17,90  
Altın Gr. 1.013 1.013 11,67  
Cumhuriyet 6.765 6.867 37,00  
Tam 6.799 6.868 39,00  
Yarım 3.313 3.357 19,00  
Çeyrek 1.662 1.678 9,00  
Gümüş.Ons 18,71 18,73 0,18  
Gümüş Gr. 10,99 11,00 0,12  
B. Petrol 90,86 90,86 1,71  
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