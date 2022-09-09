***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydın ili, Germencik ilçesi, - Ortaklar Mahallesindeki yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki devam eden inşaat projemiz hakkındaKonut +Ticari olmak üzere 5.573 M'lik İnşaat Projemize ait Şirketimiz adına kayıtlı Tek tapu iken Bugün Germencik Tapu dairesine 134060352 dosya numarası ile başvurumuz sonucunda21 adet Konut ( 7 adedi Dublex )4 adet TicariToplam 25 adet bağımsız ve takyidatsız tapu Şirketimiz adına tescil edilmiştir.Kamu oyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061922BIST