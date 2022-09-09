***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 14:35
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydın ili, Germencik ilçesi, - Ortaklar Mahallesindeki yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki devam eden inşaat projemiz hakkında
Konut +Ticari olmak üzere 5.573 M
2
'lik İnşaat Projemize ait Şirketimiz adına kayıtlı Tek tapu iken Bugün Germencik Tapu dairesine 134060352 dosya numarası ile başvurumuz sonucunda
21 adet Konut ( 7 adedi Dublex )
4 adet Ticari
Toplam 25 adet bağımsız ve takyidatsız tapu Şirketimiz adına tescil edilmiştir.
Kamu oyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061922
BIST
14:433.535
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 97,65
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
14:4318,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
14:4318,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0884
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
14:431.012,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.012,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler14:41
|GARAN
|26,18
|2.850.155.787
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.387.040.745
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.732.190.115
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|8.541.834
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,15
|35.733.709
|% -6,73
|
|MTRKS
|35,94
|41.779.697
|% -5,77
|
|DOGUB
|9,59
|5.039.619
|% -5,61
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|15,98
|11.580.197.453
|% 5,48
|
|YKBNK
|9,15
|6.901.464.439
|% 7,52
|
|EREGL
|33,12
|5.972.277.358
|% 7,18
|
|THYAO
|73,70
|4.368.421.707
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,13
|4.074.066.054
|% 4,91
|
|EKGYO
|5,13
|4.074.066.054
|% 4,91
|
|YKBNK
|9,15
|6.901.464.439
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,98
|11.580.197.453
|% 5,48
|
|ISCTR
|12,44
|3.732.190.115
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.727.948.407
|% 9,95
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2412
|% 0,10
|
|Euro
|18,3204
|18,3261
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0181
|21,1235
|% 0,54
|
|Frank
|18,9087
|19,0226
|% 1,06
|
|Riyal
|4,8377
|4,8620
|% 0,04
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,90
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,67
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.867
|37,00
|
|Tam
|6.799
|6.868
|39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,73
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|0,12
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|1,71
|
Seans Raporu
14:41
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14:54GARAN
Yüzde 10.00 oranında artışla 26.18 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 781, 492 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 23 artarak (% 3.04 ) 3, 163
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISCTR, KRDMD, KLNMA, GRNYO, VAKBN, OSMEN, HALKB, HURGZ, GARAN
-
14:53
RALYH, HURGZ, DESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:53
VKING, SMRTG, AKSGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında