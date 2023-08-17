***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 13:28
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydın ili, Germencik ilçesi, - Ortaklar Mahallesindeki yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki devam eden inşaat projemiz hakkında güncel açıklamamız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186353
BIST
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14:377.769
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 107,11
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3727,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0597
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3729,5818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1449
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:371.654,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.654,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:37
|GSRAY
|6,85
|360.988.394
|% 10,04
|
|SNICA
|34,76
|333.304.887
|% 10,00
|
|AYEN
|45,78
|604.648.934
|% 10,00
|
|UNLU
|15,62
|83.926.867
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.930,00
|372.818.584
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|IZMDC
|8,25
|332.359.910
|% -4,51
|
|ALKIM
|36,98
|101.335.335
|% -4,44
|
|OZSUB
|27,58
|61.561.350
|% -4,17
|
|MTRYO
|7,67
|5.350.613
|% -4,13
|
|THYAO
|260,50
|6.677.238.260
|% 2,36
|
|EREGL
|43,22
|5.268.625.442
|% 3,74
|
|TUPRS
|122,10
|4.480.033.167
|% 2,43
|
|ASTOR
|135,50
|4.417.291.398
|% 3,20
|
|YKBNK
|16,53
|2.750.781.438
|% 1,66
|
|EKGYO
|8,99
|1.948.520.493
|% 1,35
|
|ADESE
|2,00
|305.613.716
|% -0,50
|
|ASGYO
|21,26
|2.090.176.610
|% 5,98
|
|ODAS
|12,94
|1.179.303.999
|% 1,09
|
|KATMR
|1,97
|149.696.199
|% 4,23
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0972
|27,1027
|% 0,22
|
|Euro
|29,5547
|29,5818
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,4637
|34,6365
|% 0,30
|
|Frank
|30,7439
|30,9291
|% 0,33
|
|Riyal
|7,2075
|7,2436
|% 0,15
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|6,96
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|6,33
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|-27,00
|
|Tam
|11.081
|11.143
|19,00
|
|Yarım
|5.557
|5.597
|10,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.798
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,28
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|0,80
|
Seans Raporu
14:37
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14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, PGSUS, ASTOR
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 48 artarak (% 1.36 ) 6, 881
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14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, GSRAY, SNICA, TETMT, KLNMA, KENT, GARFA, BRLSM, EGEEN, FORTE
-
14:51
BURCE, ATSYH, EGEEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:51
MERCN, MTRYO, DGATE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında