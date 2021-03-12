***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi12/03/2021Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi12/03/2021Başvuru SonucuAçıklamalarPayları Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda "SELGD" sembolü ile işlem gören şirketimizin,Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşullara bağlı olarak,"Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a'' geçiş yapabilmesi ve payların Alt Pazarda işlem görmesi amacıyla,Borsa İstanbul A.Ş.'ne 12.03.2021 (bugün) tarihinde Kargo Marifetiyle başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918061BIST