***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
12.03.2021 19:30
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2021
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
12/03/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Payları Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı'nda "SELGD" sembolü ile işlem gören şirketimizin,
Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşullara bağlı olarak,"Yakın İzleme Pazarı'ndan, Alt Pazar'a'' geçiş yapabilmesi ve payların Alt Pazarda işlem görmesi amacıyla,
Borsa İstanbul A.Ş.'ne 12.03.2021 (bugün) tarihinde Kargo Marifetiyle başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918061
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0862
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0648
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05417,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,51
|Açılış
|: 417,93
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
418,60
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5534
|7,5621
|% 1,15
|
|Euro
|9,0288
|9,0413
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,4949
|10,5475
|% 0,62
|
|Frank
|8,1047
|8,1535
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0092
|2,0192
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-5,06
|
|Altın Gr.
|417
|418
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,50
|69,50
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
Yüzde 8.50 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 872 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 15 artarak (% 0.01 ) 1, 363
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
-
17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında