***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU ONAYINA SUNULAN IZAHNAMEYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 144.480,295 144.480,295 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 NâmaB Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 10.855.519,705 10.855.519,705 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.000.000 11.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ek açıklamalar Madde :8 de açıklanmıştır. Hakim ortağın taahhüdü vardır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1.Şirketimizin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL'ye çıkarılmasına,2.Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,3.Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olamamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında satılmasına,5.Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,6. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,7.İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,8. Şirketimizin Hakim Ortağı Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kendi A ve B Grubu Hisseleri üzerindeki Rüçhan haklarının tamamını ilgili tebliğ kapsamında kullanacaktır.Ayrıca Süresi içerisinde kullanılmayan rüçhan haklarının Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben kullanılmayan 2.674.000.- TL'lik kısmının da Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nce, nominalden aşağı olmamak şartı ile satın alınacağının taahhüt edilmesine, Taahhüt edilen 2.674.000.- TL tutarın 1.774.000.- TL' sının, Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketinden nakden alınan bedel karşılığı oluşan borç ile mahsup edilmesine,9.Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.', Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Kamu oyununa duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfEK: 2 Taslak İzahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839820BIST