***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye arttırımı işlemleri kapsamında kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa Satış İşlemlerinin tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 144.480,295 144.480,295 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 Nâma A Grubu, SELG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSELG00066B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 10.855.519,705 10.855.519,705 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 Hamiline B Grubu, SELGD(RÜÇHAN), TRRSELG00074 65.715,606Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.000.000 11.000.000,000 100,00000 65.715,606Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ek açıklamalar Madde :8 de açıklanmıştır. Hakim ortağın taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 22.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 27.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında olmak üzere 11.000.000 TL artışla 22.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 25.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 08.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 65.715,606 TL olup, bu paylar 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuş olup 14 Eylül 2020 tarihinde kalan 65.715,606 TL nominal değerli payın tamamı satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874996BIST