***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Tadil ve Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 144.480,295 144.480,295 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023 Nâma A Grubu, SELG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSELG00066B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 10.855.519,705 10.855.519,705 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6 Hamiline B Grubu, SELGD(RÜÇHAN), TRRSELG00074 65.715,606Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.000.000 11.000.000,000 100,00000 65.715,606Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ek açıklamalar Madde :8 de açıklanmıştır. Hakim ortağın taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.10.2020SPK Başvuru Tarihi 22.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 27.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 02.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı %100 oranında nakden karşılanmak suretiyle 11.000.000 TL artışla 22.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarakT.C. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 02-Kasım-2020 tarihinde tescil edilmiş olup ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02-11-2020 Tarih ve 10193 sayısının 354'ncü sayfasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885489BIST