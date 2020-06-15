***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.06.2020 16:37
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporun Revize Edilmiş Son Hali Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851233
BIST
17:54109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -270,42
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:546,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:547,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:54378,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,95
|Açılış
|: 378,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.900.631
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|340.565.017
|% 9,98
|
|GEDZA
|11,35
|15.112.565
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|DAGHL
|10,45
|5.043.583
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,29
|25.324.199
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|THYAO
|12,60
|880.270.802
|% -1,25
|
|EKGYO
|1,92
|710.040.379
|% -0,52
|
|SASA
|10,79
|681.438.516
|% 4,66
|
|GUSGR
|4,31
|640.199.541
|% 3,36
|
|GARAN
|8,05
|628.202.671
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,92
|710.040.379
|% -0,52
|
|CEMAS
|1,30
|268.650.137
|% 4,00
|
|KARSN
|2,23
|433.104.696
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.486.140
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,28
|211.189.628
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5827
|8,6257
|% 0,73
|
|Frank
|7,1892
|7,2325
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-11,70
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.477
|-8,30
|
|Tam
|2.527
|2.545
|-8,60
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-4,20
|
|Çeyrek
|618
|622
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,28
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,42
|38,42
|-0,31
|