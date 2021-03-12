***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.03.2021 19:29
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918060
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
18:057,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0651
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0911
En Düşük
8,9387
18:05418,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,58
|Açılış
|: 418,00
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
418,72
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5534
|7,5626
|% 1,16
|
|Euro
|9,0306
|9,0416
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,4962
|10,5489
|% 0,64
|
|Frank
|8,1078
|8,1566
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0095
|2,0196
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-2,90
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,55
|69,55
|-0,08
|
Seans Raporu
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