***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.06.2021 17:57
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor Ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945189
BIST
17:511.352
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,24
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
17:518,6859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0480
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:5110,3162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0814
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:51493,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:51
|FADE
|22,44
|61.158.197
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.824.333
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.526.468
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.239.850
|% 9,93
|
|BASGZ
|11,41
|328.613.963
|% 9,92
|
|EUKYO
|6,66
|4.616.891
|% -10,00
|
|ADEL
|25,24
|16.699.600
|% -8,68
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,76
|7.263.019
|% -8,35
|
|OZRDN
|10,04
|23.221.866
|% -8,31
|
|GARAN
|8,29
|1.282.326.310
|% 0,48
|
|THYAO
|13,40
|869.260.805
|% 0,07
|
|KUTPO
|60,65
|675.939.689
|% 1,51
|
|SASA
|27,06
|445.008.745
|% -4,31
|
|YKBNK
|2,15
|429.081.870
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|429.081.870
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|322.806.308
|% -2,08
|
|GARAN
|8,29
|1.282.326.310
|% 0,48
|
|TSKB
|1,25
|103.944.576
|% -2,34
|
|AKBNK
|5,28
|418.883.308
|% -0,75
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6859
|% -0,55
|
|Euro
|10,3050
|10,3162
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,9997
|12,0599
|% -0,44
|
|Frank
|9,3718
|9,4283
|% -0,74
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,34
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,43
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,53
|