***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.11.2021 18:41
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980349
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,5113
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,1625
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 0,6936
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,2418
En Düşük
14,2915
18:05765,50
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 30,51
|Açılış
|: 765,50
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3136
|13,3276
|% 3,99
|
|Euro
|15,0005
|15,1625
|% 4,79
|
|Sterlin
|17,7280
|17,8169
|% 4,31
|
|Frank
|14,5219
|14,6094
|% 5,09
|
|Riyal
|3,5616
|3,5794
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-9,75
|
|Altın Gr.
|765
|765
|29,80
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,42
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|-5,28
|