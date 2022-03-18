***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
18.03.2022 18:12
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011467
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1092
|Açılış
|: 107,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 106,6400
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0601
|Açılış
|: 25,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:0511,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,10
|Açılış
|: 11,88
|
|Önceki Kapanış
|: 11,99
|
12,08
En Düşük
11,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7833
|14,8110
|% 0,74
|
|Euro
|16,3500
|16,3856
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,4449
|19,5425
|% 1,01
|
|Frank
|15,8023
|15,8975
|% 1,24
|
|Riyal
|3,9324
|3,9521
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-14,50
|
|Altın Gr.
|918
|918
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,96
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,14
|