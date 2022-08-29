Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

29.08.2022 12:44
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kulla


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor Ektedir.
Planlanan Kamu Borçlarımız kapatılmıştır.
Planlanan Proje finansmanı için fon kullanılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058827


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:583.141
Değişim :  -0,17% |  -5,31
Açılış :  3.145  
Önceki Kapanış :  3.146  
En Yüksek
3.158 En Düşük
3.111
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 18,64 63.953.437 % 9,97  
NTGAZ 20,66 39.408.488 % 9,95  
DOGUB 8,65 12.206.968 % 9,91  
SERVE 36,44 725.083 % 9,43  
PRKME 11,93 47.635.136 % 8,45  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Dolar 18,1862 18,1932 % 0,16  
Euro 18,1479 18,1545 % 0,32  
Sterlin 21,2127 21,3191 % -0,23  
Frank 18,7332 18,8460 % 0,05  
Riyal 4,8267 4,8509 % 0,13  
daha fazla
13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 -10,43  
Altın Gr. 1.011 1.011 -4,52  
Cumhuriyet 6.749 6.851 -34,00  
Tam 6.783 6.832 -99,00  
Yarım 3.305 3.340 -49,00  
Çeyrek 1.658 1.670 -24,00  
Gümüş.Ons 18,64 18,67 -0,25  
Gümüş Gr. 10,94 10,95 -0,11  
B. Petrol 100 100 0,57  
Seans Raporu 13:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru