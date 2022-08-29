***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.08.2022 12:44
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor Ektedir.
Planlanan Kamu Borçlarımız kapatılmıştır.
Planlanan Proje finansmanı için fon kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058827
BIST
13:583.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -5,31
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
13:5818,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
13:5818,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
13:581.011,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,59
|Açılış
|: 1.011,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DYOBY
|18,64
|63.953.437
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.408.488
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.206.968
|% 9,91
|
|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|PRKME
|11,93
|47.635.136
|% 8,45
|
|MTRKS
|65,15
|3.637.175
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.903.413
|% -9,94
|
|ANELE
|3,12
|39.473.796
|% -9,04
|
|QUAGR
|27,76
|96.021.457
|% -8,26
|
|AVOD
|2,38
|93.711.802
|% -7,75
|
|THYAO
|69,90
|4.016.030.372
|% 0,29
|
|PETKM
|13,85
|3.642.928.404
|% 5,73
|
|YKBNK
|6,83
|2.076.826.475
|% -2,43
|
|HALKB
|7,48
|2.022.415.256
|% 4,91
|
|VAKBN
|6,55
|1.666.197.837
|% 8,26
|
|YKBNK
|6,83
|2.076.826.475
|% -2,43
|
|HALKB
|7,48
|2.022.415.256
|% 4,91
|
|PETKM
|13,85
|3.642.928.404
|% 5,73
|
|VAKBN
|6,55
|1.666.197.837
|% 8,26
|
|EKGYO
|3,96
|980.075.681
|% 0,00
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1862
|18,1932
|% 0,16
|
|Euro
|18,1479
|18,1545
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2127
|21,3191
|% -0,23
|
|Frank
|18,7332
|18,8460
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,13
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,43
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,52
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|-34,00
|
|Tam
|6.783
|6.832
|-99,00
|
|Yarım
|3.305
|3.340
|-49,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.670
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,57
|