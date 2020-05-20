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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.05.2020 18:03
GÜNCEL HABERLER



***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A 144480.295
B 10855519.705

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÖNEN KURUKAHVE GIDATURİZM GEMİCİLİKV.LİM.İŞL.SAN.LT ELİYA ALHARAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil GENEL MÜDÜR-MKK ŞİRKET YETKİLİSİ-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
VİTTORİO FRANCO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ-MKK WEB UYGULAMA YÖNETİCİSİ
SOL ALHARAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR
SERDAR USLULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR
HÜLYA ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BERİN SEZER FABRİKA MÜDÜRÜ Muhasebeci FABRİKA MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845994


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Cumhuriyet 2.463 2.498 1,20  
Tam 2.536 2.563 1,30  
Yarım 1.237 1.253 0,60  
Çeyrek 619 627 0,30  
Gümüş.Ons 17,51 17,55 0,18  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
B. Petrol 35,55 35,55 0,90  
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