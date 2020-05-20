***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 144480.295B 10855519.705Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÖNEN KURUKAHVE GIDATURİZM GEMİCİLİKV.LİM.İŞL.SAN.LT ELİYA ALHARAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil GENEL MÜDÜR-MKK ŞİRKET YETKİLİSİ-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANIVİTTORİO FRANCO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Bağımsız Üye Değil DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ-MKK WEB UYGULAMA YÖNETİCİSİSOL ALHARAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİRSERDAR USLULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİRHÜLYA ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİRYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBERİN SEZER FABRİKA MÜDÜRÜ Muhasebeci FABRİKA MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845994BIST