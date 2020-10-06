***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.10.2020 17:25
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 288960.59 TRY 1,31 VAR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 21711039.41 TRY 98,69 YOK İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878693
BIST
17:311.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:317,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:319,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0354
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:31478,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,69
|Açılış
|: 478,44
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:30
|INVEO
|31,90
|35.688.901
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.736.489
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|924.391
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.828.676.055
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.423.215.969
|% 9,93
|
|SISE
|6,89
|1.185.617.367
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|819.971.529
|% -0,57
|
|TURSG
|6,17
|781.097.079
|% 1,48
|
|ODAS
|3,32
|1.423.215.969
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.828.676.055
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|655.730.094
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,48
|819.971.529
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|358.221.100
|% 1,13
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7821
|7,7889
|% 0,31
|
|Euro
|9,1678
|9,1779
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0590
|10,1094
|% 0,09
|
|Frank
|8,4692
|8,5203
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0664
|2,0767
|% 0,13
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,55
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,09
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,75
|42,75
|1,46
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45ASUZU
Yüzde 9.40 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 669, 185 adet işlem
-
17:44AKSUE
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 983, 797 adet işlem
-
17:43TUCLK
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 097, 441 adet işlem
-
17:42HDFGS
Yüzde 5.35 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 955, 901 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SISE, KOZAL