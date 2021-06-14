***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 15:41
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEDUSA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ELİYA ALHARAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Evet Bağımsız Üye Değil GENEL MÜDÜR-MKK ŞİRKET YETKİLİSİ-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
VİTTORİO FRANCO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ-MKK WEB UYGULAMA YÖNETİCİSİ
SOL ALHARAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR
SERDAR USLULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR
HÜLYA ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR Bağımsız Üye Değil GÖREV ÜSTLENMEMİŞTİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942197
BIST
16:051.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
16:058,3784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
16:0510,1678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
16:05498,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -8,61
|Açılış
|: 498,14
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler16:05
|VAKKO
|13,75
|46.579.354
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|52.222.363
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,43
|4.681.252
|% 9,73
|
|KRGYO
|5,44
|17.973.856
|% 9,68
|
|TKURU
|142,00
|2.342.196
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.827.327
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,66
|12.044.438
|% -6,63
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,72
|1.200.939.543
|% 0,89
|
|GARAN
|8,43
|628.938.447
|% -0,35
|
|FENER
|38,74
|563.595.629
|% 3,31
|
|BOBET
|5,79
|404.258.389
|% 8,22
|
|YKBNK
|2,25
|397.084.402
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,25
|397.084.402
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,22
|339.790.896
|% 0,00
|
|THYAO
|14,72
|1.200.939.543
|% 0,89
|
|GSRAY
|3,92
|306.319.758
|% 8,89
|
|GARAN
|8,43
|628.938.447
|% -0,35
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3761
|8,3784
|% -0,19
|
|Euro
|10,1598
|10,1678
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,7831
|11,8422
|% -0,21
|
|Frank
|9,2828
|9,3387
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% -0,24
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-27,25
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,61
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-59,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-55,60
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-26,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,38
|73,38
|0,69
|
Seans Raporu
16:05
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