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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2024 16:51
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL AKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.03.2024 İcrada Görevli Çeşitli Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ERSOY ÇOBAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.03.2024 İcrada Görevli Değil Çeşitli Şirketlerde Yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil
VİTTORİO FRANCO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNETİCİSİ-MKK WEB UYGULAMA YÖNETİCİSİ
MEDUSA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ELİYA ALHARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Evet Bağımsız Üye Değil GENEL MÜDÜR-MKK ŞİRKET YETKİLİSİ-DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI
SERDAR USLULAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260253


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Paladyum 983,70 989,16 % 0,66  
Brent Pet. 87,50 87,50 % 0,66  
Altın Ons 2.155,36 2.155,79 % 0,66  
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