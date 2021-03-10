***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2021Karar Sayısı2021/295Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSelçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ilişkin Sorumluluk Beyanıİzmir, 10 Mart 2021Yönetim Kurulu Kararı :Tarih : 10.Mart.2021No : 2021 / 295SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:XI, NO:29 NUMARALI TEBLİĞİNİNÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISelçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu, bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu,faaliyet raporunu,diğer mali tablo ve raporlarını incelemiş bulunmaktayız.Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyleyanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi finansal tablolarının, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktiflerinin, pasiflerinin,finansal durumunun,kar ve zararının gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıve faaliyet raporunun işin gelişimini,performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerler birlikte işletmenin finansal durumunu,karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917005BIST