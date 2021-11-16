***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.11.2021 18:58
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
Karar Sayısı
2021-310
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ilişkin Sorumluluk Beyanı
İzmir, 16 Kasım 2021
Yönetim Kurulu Kararı :
Tarih : 16.Kasım.2021
No : 2021 / 310
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 NUMARALI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.'nin 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu, bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu,faaliyet raporunu,diğer mali tablo ve raporlarını incelemiş bulunmaktayız.
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği, açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemi finansal tablolarının, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktiflerinin, pasiflerinin,finansal durumunun,kar ve zararının gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini,performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerler birlikte işletmenin finansal durumunu,karşı karşıya olduğu önemli riskleri ve belirsizlikleri doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978148
BIST