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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

09.09.2020 17:47
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***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde duyurusu yapılan, Şirketimizin 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında olmak üzere 11.000.000 TL artışla 22.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 25.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 08.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 65.715,606 TL olup, bu paylar 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Birincil Piyasada satışa sunulmasını müteakiben kullanılmayan payların varlığı halinde, talep görmeyen paylardan satış bedeli toplam 2.674.000 TL'ye denk gelecek adette nominal değerli payları 900.000 TL'si nakden ve 1.774.000 TL'si Şirket'ten olan alacağa mahsuben olmak ve satış fiyatı nominal değerden ve Birincil Piyasada gerçekleştirilecek halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde bedellerini tam ve nakden ödeyerek satın alacağına ilişkin Hakim Ortağımız Gönen Kuru Kahve Limited Şirketinin taahhüdü bulunmaktadır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr,  Şirketimizin www.selcukfoods.com ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,
          
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874249


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