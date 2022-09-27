***SELGD* *VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
27.09.2022 14:47
***SELGD******VESBE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
SELCUK GIDA 90 28/09/2022
VESTEL BEYAZ ESYA 19 28/09/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065462
BIST
15:343.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 44,45
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
15:3418,4919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
15:3417,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1015
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
15:34974,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,05
|Açılış
|: 974,05
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler15:34
|BAGFS
|26,48
|139.549.828
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|98.718.086
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.427.443
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|386.243.035
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|16.765.708
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.104.013
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.112.221
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,06
|1.350.316.610
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,87
|959.439.977
|% -8,94
|
|THYAO
|71,75
|3.363.813.447
|% 3,39
|
|TSKB
|2,56
|2.610.967.182
|% -2,29
|
|GARAN
|20,06
|2.550.404.731
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,42
|2.470.627.515
|% 7,07
|
|SASA
|68,00
|2.253.741.088
|% 2,49
|
|TSKB
|2,56
|2.610.967.182
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,06
|1.350.316.610
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,06
|1.487.811.493
|% 3,31
|
|YKBNK
|7,42
|2.470.627.515
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,08
|2.075.365.481
|% 5,35
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4788
|18,4919
|% 0,09
|
|Euro
|17,8135
|17,8357
|% 0,57
|
|Sterlin
|19,8962
|19,9959
|% 1,18
|
|Frank
|18,6580
|18,7704
|% 0,82
|
|Riyal
|4,9000
|4,9246
|% 0,15
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|15,69
|
|Altın Gr.
|974
|974
|11,05
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.679
|-30,00
|
|Tam
|6.623
|6.692
|13,00
|
|Yarım
|3.222
|3.272
|4,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.636
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,29
|84,29
|1,43
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48SMRTG
Yüzde 6.10 oranında artışla 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 402, 743 adet işlem
-
15:47YKBNK
Yüzde 6.78 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 831, 312 adet işlem
-
15:46OYYAT
Yüzde 5.32 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 090, 041 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 55 artarak (% 2.22 ) 3, 611
-
15:45XU100
Endeks 3, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 46, 088.00 milyon TL de