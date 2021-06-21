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***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

21.06.2021 12:06



***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Selva Gıda Sanayi A.Ş paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5 inden fazlasını satın alan Gerçek - Tüzel kişiler listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İntercapital Markets AD 7.700.000 % 29,615 Yatırım Fonu Polonya Kendi Nam ve Hesabına
XNT Ltd 5.679.000 % 21,842 Yatırım Fonu Malta Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943326


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Riyal 2,3374 2,3491 % 0,63  
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Altın Ons 1.776 1.776 11,37  
Altın Gr. 503 503 7,78  
Cumhuriyet 3.335 3.385 41,00  
Tam 3.316 3.399 38,61  
Yarım 1.603 1.644 18,68  
Çeyrek 804 822 9,33  
Gümüş.Ons 25,85 25,88 0,07  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,09  
B. Petrol 73,53 73,53 0,02  
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