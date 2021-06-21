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***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.06.2021 11:01



***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Selva Gıda Sanayi A.Ş. Halka Arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943308


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 10,12 7.768.325 % 10,00  
TKURU 153,10 5.055.134 % 9,99  
VKFYO 6,07 7.326.397 % 9,96  
VAKFN 9,61 141.686.291 % 9,95  
EUKYO 8,68 12.534.876 % 9,87  
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Altın Ons 1.778 1.779 14,00  
Altın Gr. 501 501 5,32  
Cumhuriyet 3.318 3.369 25,00  
Tam 3.303 3.386 25,20  
Yarım 1.596 1.638 12,19  
Çeyrek 801 819 6,09  
Gümüş.Ons 25,93 25,96 0,15  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 0,06  
B. Petrol 73,25 73,25 -0,26  
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