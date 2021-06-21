***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 11:01
***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş. Halka Arzında içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişiler tarafından satın alınan nominal pay tutarları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943308
BIST
16:061.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:068,7691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:0610,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:06501,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,42
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:04
|OZBAL
|10,12
|7.768.325
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.055.134
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.686.291
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,68
|12.534.876
|% 9,87
|
|METUR
|6,39
|63.688.488
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.452.453
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DERIM
|10,67
|3.219.529
|% -7,62
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|THYAO
|14,54
|1.161.659.852
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|626.527.918
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,11
|595.150.136
|% 2,43
|
|EREGL
|18,06
|433.589.243
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,78
|423.490.121
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,11
|595.150.136
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,14
|270.070.216
|% -0,47
|
|THYAO
|14,54
|1.161.659.852
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|626.527.918
|% -0,37
|
|TSKB
|1,29
|85.860.531
|% -1,53
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7706
|8,7723
|% 0,40
|
|Euro
|10,4354
|10,4374
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1413
|12,2022
|% 0,94
|
|Frank
|9,4917
|9,5489
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3335
|2,3452
|% 0,46
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|25,20
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|12,19
|
|Çeyrek
|801
|819
|6,09
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,26
|