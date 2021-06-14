***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
14.06.2021 16:16
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
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Fiyat Tespit Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda San.A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942211
BIST
17:321.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:328,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:3210,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:32504,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 504,91
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GSRAY
|3,96
|374.970.074
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.946.974
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|53.567.372
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|186.122.957
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.408.794
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.241.481
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,66
|17.406.280
|% -6,63
|
|MZHLD
|47,00
|2.762.026
|% -6,19
|
|THYAO
|14,62
|1.492.842.032
|% 0,21
|
|GARAN
|8,40
|815.683.793
|% -0,71
|
|FENER
|38,02
|669.923.985
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|479.564.683
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,19
|475.489.208
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,19
|475.489.208
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|479.564.683
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.492.842.032
|% 0,21
|
|GSRAY
|3,96
|374.970.074
|% 10,00
|
|GARAN
|8,40
|815.683.793
|% -0,71
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3993
|8,4016
|% 0,09
|
|Euro
|10,1896
|10,1957
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8174
|11,8766
|% 0,08
|
|Frank
|9,3031
|9,3591
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% 0,05
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-10,54
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,77
|