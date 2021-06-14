***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSelva Gıda San.A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942211BIST