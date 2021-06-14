***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 14:06
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ITTFH, AYX]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 1.bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942158
BIST
15:251.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:258,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:2510,1541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:25498,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,42
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:23
|VAKKO
|13,75
|46.444.632
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.877.878
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.917.813
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.316.198
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.257.422
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.694.745
|% -9,81
|
|YAYLA
|4,05
|5.900.860
|% -5,37
|
|CLEBI
|218,20
|56.285.942
|% -5,34
|
|THYAO
|14,77
|1.169.555.184
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|611.974.000
|% -0,35
|
|FENER
|39,44
|481.235.357
|% 5,17
|
|BOBET
|5,76
|395.339.452
|% 7,66
|
|YKBNK
|2,26
|387.526.878
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|387.526.878
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|321.049.323
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|1.169.555.184
|% 1,23
|
|GARAN
|8,43
|611.974.000
|% -0,35
|
|BOBET
|5,76
|395.339.452
|% 7,66
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3730
|% -0,25
|
|Euro
|10,1478
|10,1551
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,7746
|11,8337
|% -0,28
|
|Frank
|9,2774
|9,3333
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2259
|2,2371
|% -0,25
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-26,67
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,43
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|-56,21
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-27,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,60
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,64
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,50
|
Seans Raporu
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