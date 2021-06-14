***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 14:21
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942164
BIST
15:411.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 1.467
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En Düşük
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En Düşük
8,3031
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|: 506,76
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506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:41
|VAKKO
|13,75
|46.534.309
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|51.906.666
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|GSRAY
|3,95
|293.819.689
|% 9,72
|
|EUKYO
|6,40
|4.518.110
|% 9,22
|
|TKURU
|142,00
|2.282.840
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.763.880
|% -9,81
|
|MZHLD
|45,60
|2.412.356
|% -8,98
|
|TSGYO
|3,61
|10.255.287
|% -7,91
|
|THYAO
|14,73
|1.188.797.817
|% 0,96
|
|GARAN
|8,43
|625.798.759
|% -0,35
|
|FENER
|39,30
|531.903.253
|% 4,80
|
|BOBET
|5,76
|399.757.094
|% 7,66
|
|YKBNK
|2,25
|394.085.862
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,25
|394.085.862
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,23
|331.308.291
|% 0,45
|
|THYAO
|14,73
|1.188.797.817
|% 0,96
|
|GSRAY
|3,95
|293.819.689
|% 9,72
|
|GARAN
|8,43
|625.798.759
|% -0,35
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3717
|8,3742
|% -0,24
|
|Euro
|10,1448
|10,1493
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,7800
|11,8391
|% -0,23
|
|Frank
|9,2767
|9,3326
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2258
|2,2369
|% -0,26
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-31,82
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,75
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-58,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|-59,32
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-28,69
|
|Çeyrek
|795
|813
|-14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
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