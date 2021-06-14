***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 14:46
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin, 31.12.2018,31.12.2019,31.12.2020 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942171
BIST
14:511.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:518,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:5110,1484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0148
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:51498,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,93
|Açılış
|: 498,83
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:51
|VAKKO
|13,75
|44.578.977
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|48.273.472
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.894.486
|% 9,81
|
|GSRAY
|3,94
|237.442.851
|% 9,44
|
|TKURU
|142,00
|2.243.080
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.604.882
|% -9,81
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|YAYLA
|4,08
|5.536.637
|% -4,67
|
|THYAO
|14,76
|1.141.508.245
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|598.256.815
|% -0,47
|
|FENER
|39,88
|445.451.439
|% 6,35
|
|BOBET
|5,77
|387.111.489
|% 7,85
|
|YKBNK
|2,26
|385.894.414
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|385.894.414
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|318.195.223
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.141.508.245
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|598.256.815
|% -0,47
|
|BOBET
|5,77
|387.111.489
|% 7,85
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3697
|8,3713
|% -0,27
|
|Euro
|10,1436
|10,1484
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7559
|11,8148
|% -0,44
|
|Frank
|9,2725
|9,3284
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2230
|2,2342
|% -0,38
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-22,18
|
|Altın Gr.
|498
|499
|-8,25
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-54,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-26,24
|
|Çeyrek
|796
|814
|-13,12
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,15
|73,15
|0,46
|
Seans Raporu
14:51
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-
15:07UNLU
Yüzde 5.22 oranında artışla 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 811, 208 adet işlem
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15:06METUR
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 490, 028 adet işlem
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15:05FENER
Yüzde 6.35 oranında artışla 39.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 360, 694 adet işlem
-
15:04FENER
Yüzde 6.29 oranında artışla 39.86 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 358, 098 adet işlem
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15:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, PETKM, ARCLK