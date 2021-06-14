***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 14:59
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak - 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942181
BIST
14:561.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:568,3720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:5610,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0150
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:56498,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -7,83
|Açılış
|: 498,93
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:56
|VAKKO
|13,75
|44.578.977
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|48.273.472
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.894.486
|% 9,81
|
|GSRAY
|3,94
|237.442.851
|% 9,44
|
|TKURU
|142,00
|2.243.080
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.604.882
|% -9,81
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|YAYLA
|4,08
|5.536.637
|% -4,67
|
|THYAO
|14,76
|1.141.508.245
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|598.256.815
|% -0,47
|
|FENER
|39,88
|445.451.439
|% 6,35
|
|BOBET
|5,77
|387.111.489
|% 7,85
|
|YKBNK
|2,26
|385.894.414
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|385.894.414
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,22
|318.195.223
|% 0,00
|
|THYAO
|14,76
|1.141.508.245
|% 1,17
|
|GARAN
|8,42
|598.256.815
|% -0,47
|
|BOBET
|5,77
|387.111.489
|% 7,85
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3689
|8,3720
|% -0,26
|
|Euro
|10,1410
|10,1482
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7583
|11,8173
|% -0,42
|
|Frank
|9,2728
|9,3286
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2231
|2,2342
|% -0,38
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,10
|
Seans Raporu
14:56
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