***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin Halka Arzına ilişkin olarak mevcut ortaklar İttifak Holding A.Ş., İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.ve Belya Turiz İnş.Enerji Bilişim San.ve Tic.A.Ş.tarafından verilen taahhüt belgeleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942198BIST