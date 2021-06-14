***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
14.06.2021 15:50
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda San.A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942201
BIST
17:511.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:518,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:5110,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0308
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:51504,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,57
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GSRAY
|3,96
|376.219.898
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.977.857
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|55.187.538
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|186.785.908
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.447.986
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.318.547
|% -9,81
|
|YAYLA
|4,01
|8.481.862
|% -6,31
|
|TSGYO
|3,71
|18.086.332
|% -5,36
|
|THYAO
|14,66
|1.587.547.881
|% 0,48
|
|GARAN
|8,39
|850.998.260
|% -0,83
|
|FENER
|38,18
|690.418.236
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,18
|524.630.150
|% -1,80
|
|TUPRS
|104,30
|502.950.177
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,18
|524.630.150
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|487.506.845
|% -0,88
|
|THYAO
|14,66
|1.587.547.881
|% 0,48
|
|GARAN
|8,39
|850.998.260
|% -0,83
|
|GSRAY
|3,96
|376.219.898
|% 10,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3989
|8,4009
|% 0,08
|
|Euro
|10,1893
|10,1940
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,8238
|11,8831
|% 0,14
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2333
|2,2445
|% 0,08
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-12,11
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,02
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,78
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
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17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem