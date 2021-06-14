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***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

14.06.2021 15:50



***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Selva Gıda San.A.Ş.'nin Halka Arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942201


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