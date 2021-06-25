***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSelva Gıda Sanayi A.Ş., SELVA.E işlem koduyla 25/06/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 3,06 TL Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944056BIST