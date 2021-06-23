***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
23.06.2021 18:11
***SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
23/06/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Selva Gıda Sanayi A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
26.000.000
Baz Fiyat (TL)
3,06
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/06/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
17-18/06/2021
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 26.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 78.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 25/06/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 3,06 TL/pay baz fiyat, "SELVA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943848
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05496,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|: 496,82
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6450
|8,6492
|% -0,01
|
|Euro
|10,3348
|10,3422
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0383
|12,0986
|% 0,07
|
|Frank
|9,3891
|9,4456
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2986
|2,3102
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,28
|
|Altın Gr.
|496
|497
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,10
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,73
|
Seans Raporu
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