***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 11:14
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964060
BIST
17:001.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,32
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.415
17:008,5222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0953
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5278
En Düşük
8,4182
17:0010,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0509
En Düşük
9,9414
17:00479,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,09
|Açılış
|: 479,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GARFA
|9,35
|6.301.001
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.388.534
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.274.834
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.105.395
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.818.961
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.804
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.089.983
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,48
|1.426.343.090
|% 0,53
|
|THYAO
|12,34
|673.908.504
|% 0,65
|
|KOZAL
|95,95
|455.673.889
|% -2,84
|
|BIOEN
|35,58
|432.928.491
|% 1,43
|
|TUPRS
|108,90
|423.611.365
|% -0,27
|
|GARAN
|9,48
|1.426.343.090
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,47
|322.100.702
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|143.881.215
|% 0,00
|
|ODAS
|1,42
|89.026.543
|% -1,39
|
|KRDMD
|6,89
|403.378.239
|% -1,15
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5191
|8,5222
|% 1,13
|
|Euro
|10,0383
|10,0433
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,7028
|11,7615
|% 0,63
|
|Frank
|9,1563
|9,2115
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2647
|2,2761
|% 1,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-44,28
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-6,28
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.167
|3.247
|-44,88
|
|Yarım
|1.531
|1.570
|-21,72
|
|Çeyrek
|768
|785
|-10,86
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,39
|
Seans Raporu
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