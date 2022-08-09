***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:00
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053354
BIST
10:272.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,02
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.800
En Düşük
2.781
10:2717,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
10:2718,3464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0482
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3479
En Düşük
18,2767
10:271.030,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.030,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KRTEK
|22,00
|35.708.162
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|30.537.205
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|35.252.251
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|27.562.084
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|3.586.123
|% 9,88
|
|ASUZU
|240,60
|6.214.939
|% -9,99
|
|CANTE
|69,70
|4.354.437
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,65
|108.757.077
|% -9,88
|
|KZBGY
|36,38
|8.077.266
|% -8,91
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,35
|1.130.819.121
|% 1,02
|
|SASA
|52,05
|434.360.781
|% 0,10
|
|EREGL
|28,68
|404.012.180
|% -0,07
|
|ISCTR
|6,07
|325.129.913
|% -4,56
|
|SISE
|23,82
|261.254.632
|% -0,33
|
|EKGYO
|3,43
|199.620.490
|% -0,29
|
|ISCTR
|6,07
|325.129.913
|% -4,56
|
|TSKB
|3,27
|123.977.995
|% 0,93
|
|YKBNK
|5,14
|191.222.922
|% -1,15
|
|SKBNK
|2,30
|83.934.052
|% 0,44
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9596
|17,9635
|% 0,08
|
|Euro
|18,3345
|18,3464
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,6132
|21,7216
|% 0,11
|
|Frank
|18,7519
|18,8649
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,18
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-4,38
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.908
|6.969
|-18,00
|
|Yarım
|3.366
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,74
|95,74
|-0,91
|
Seans Raporu
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