***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 13:02
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073903
BIST
13:093.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 18,60
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:0918,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0308
|Açılış
|: 18,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:0918,3769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0452
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:09981,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,07
|Açılış
|: 981,26
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,74
BIST En Aktif Hisseler13:07
|TSPOR
|4,95
|275.167.948
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.106.363
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|25.971.714
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.294.775
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|3.788.286
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,88
|93.264.240
|% -10,00
|
|GESAN
|142,20
|547.116.435
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|226.958.205
|% -9,99
|
|PENTA
|63,80
|62.433.188
|% -9,95
|
|THYAO
|101,60
|3.235.291.669
|% 2,11
|
|SASA
|105,20
|1.754.693.083
|% 5,20
|
|SISE
|33,22
|1.698.718.501
|% 2,34
|
|AKBNK
|15,77
|1.508.997.225
|% 2,01
|
|YKBNK
|9,60
|1.461.982.735
|% 2,45
|
|TSKB
|3,13
|847.170.788
|% 7,93
|
|SKBNK
|2,12
|572.156.856
|% 7,07
|
|EKGYO
|4,67
|1.217.180.737
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.461.982.735
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,95
|1.257.659.105
|% 3,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6104
|% 0,15
|
|Euro
|18,3660
|18,3761
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9961
|21,1014
|% 0,38
|
|Frank
|18,4780
|18,5893
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,03
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-8,52
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,20
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.703
|-35,00
|
|Tam
|6.620
|6.703
|-66,00
|
|Yarım
|3.226
|3.274
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,88
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|-0,23
|
|B. Petrol
|89,93
|89,93
|-1,28
|