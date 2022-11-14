***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2022 16:27
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079799
BIST
17:514.561
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 105,15
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5118,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0612
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5119,2052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:511.057,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.057,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,86
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:51
|KONTR
|178,20
|718.519.467
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.539.981
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|183.894.288
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|36.436.554
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.629.034
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|973.148.231
|% -9,93
|
|FENER
|65,95
|389.093.670
|% -6,59
|
|SELVA
|11,76
|213.972.870
|% -5,31
|
|GLBMD
|10,40
|29.487.442
|% -5,02
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|ODAS
|11,73
|2.964.564.638
|% 8,51
|
|EKGYO
|5,58
|2.469.954.022
|% 5,28
|
|KOZAL
|242,10
|1.829.852.461
|% 8,23
|
|AKFGY
|4,47
|1.444.209.561
|% -1,32
|
|PGSUS
|373,90
|1.395.565.478
|% -1,71
|
|EKGYO
|5,58
|2.469.954.022
|% 5,28
|
|AKFGY
|4,47
|1.444.209.561
|% -1,32
|
|ODAS
|11,73
|2.964.564.638
|% 8,51
|
|HLGYO
|4,40
|437.461.657
|% -3,30
|
|ADESE
|1,27
|109.111.774
|% 3,25
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5968
|18,6061
|% 0,33
|
|Euro
|19,1902
|19,2052
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,7559
|21,8651
|% -0,66
|
|Frank
|19,5549
|19,6727
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,34
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.057
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.980
|7.115
|97,00
|
|Yarım
|3.390
|3.479
|48,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.739
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|0,11
|
|B. Petrol
|95,05
|95,05
|-0,94
|
Seans Raporu
17:51
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17:59KOZAL
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17:56BMSTL
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN