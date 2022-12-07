***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:00
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085300
BIST
17:374.820
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -180,25
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
17:3718,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
17:3719,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1111
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
17:371.068,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,32
|Açılış
|: 1.068,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.068,75
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler17:37
|YESIL
|4,40
|63.308.364
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|594.581.588
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|642.606.838
|% 9,97
|
|KRONT
|98,75
|43.294.882
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.981.281
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|52.774.907
|% -9,99
|
|ENKAI
|23,86
|2.698.502.143
|% -9,96
|
|EUREN
|15,09
|912.667.940
|% -9,88
|
|KRDMD
|17,06
|14.002.946.386
|% -3,62
|
|THYAO
|133,50
|9.280.073.181
|% -1,55
|
|PETKM
|17,17
|5.176.656.385
|% -4,61
|
|ISCTR
|9,95
|2.653.964.735
|% -2,55
|
|SISE
|38,48
|2.640.818.234
|% -4,66
|
|EKGYO
|6,94
|2.630.397.337
|% -4,14
|
|ADESE
|1,94
|571.014.173
|% 6,01
|
|TSKB
|3,80
|948.135.374
|% -4,52
|
|YKBNK
|10,82
|2.366.428.105
|% -1,90
|
|SKBNK
|2,54
|561.899.567
|% -4,51
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6449
|% 0,05
|
|Euro
|19,6173
|19,6234
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,6956
|22,8095
|% 0,67
|
|Frank
|19,8032
|19,9225
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.176
|7.226
|26,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|12,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,06
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -184, 66 kaybederek (% -3.44 ) 5, 182
-
17:52XU100
Endeks 4, 821 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 59 altında . İşlem hacmi 100, 611.00 milyon TL de
-
17:52RODRG
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 367 adet işlem
-
17:51TEZOL
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 28.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 848 adet işlem
-
17:50HATEK
Yüzde -8.95 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 473, 327 adet işlem