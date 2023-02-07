***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 13:00
***SELVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110546
BIST
13:044.584
En Yüksek
|Değişim
|: -7,01%
|| -345,70
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.584
13:0418,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:0420,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0218
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:041.135,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.135,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KONYA
|2.964,50
|89.522.353
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|10.617.585
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|700.301
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|17.409.998
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.146.460
|% 9,98
|
|YEOTK
|54,00
|49.891.309
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|11.891.349
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.007.122
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.802.576
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|8.809.749
|% -10,00
|
|THYAO
|128,00
|2.129.672.365
|% -8,51
|
|KRDMD
|17,08
|1.788.247.460
|% -3,28
|
|ASELS
|52,95
|1.741.745.547
|% -9,95
|
|KOZAL
|506,90
|1.181.255.994
|% -3,17
|
|TUPRS
|528,70
|1.155.825.262
|% -8,67
|
|KRDMD
|17,08
|1.788.247.460
|% -3,28
|
|EKGYO
|6,75
|425.098.067
|% -7,15
|
|YKBNK
|8,26
|448.694.257
|% -6,98
|
|BUCIM
|6,06
|249.379.618
|% 8,60
|
|AKBNK
|15,11
|605.991.750
|% -6,73
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8246
|18,8305
|% 0,02
|
|Euro
|20,1812
|20,1874
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5339
|22,6469
|% -0,14
|
|Frank
|20,2639
|20,3859
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|5,96
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.675
|7.791
|14,00
|
|Tam
|7.713
|7.766
|-22,00
|
|Yarım
|3.768
|3.800
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.900
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,52
|0,04
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|1,42
|