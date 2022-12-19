***SELVA* *ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SELVA******ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ADESE, SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBIG POWER ENERJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.12.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı5.000.000 AdetToplam Tutar5.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0.11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0.52Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiElektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin (Yönetmelik) 5-1 (h) maddesi kapsamında halka açık grup şirketlerimizden ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş., SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.'nin (tüketici şirketler) elektrik tüketimine ve tüketim sonrasında kalan elektriğin satışına yönelik lisanssız yenilenebilir enerji yatırımları yapmakPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni Şirket KuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği%100 Pay Sahibi - Bağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal Sermaye Üzerinden Sermaye TaahhüdüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerlenmemiştir. Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar16.12.2022 Tarihli KAP açıklamamızda, kurulmasına karar verdiğimizi duyurduğumuz, BIG POWER ENERJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin (5.000.000 TL sermayeli) kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 19.12.2022 Tarih ve 10728 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088453BIST