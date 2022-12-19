***SELVA* *ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
19.12.2022 17:15
***SELVA******ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [ADESE, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BIG POWER ENERJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.12.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
5.000.000 Adet
Toplam Tutar
5.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0.11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0.52
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin (Yönetmelik) 5-1 (h) maddesi kapsamında halka açık grup şirketlerimizden ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş., SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.'nin (tüketici şirketler) elektrik tüketimine ve tüketim sonrasında kalan elektriğin satışına yönelik lisanssız yenilenebilir enerji yatırımları yapmak
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni Şirket Kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
%100 Pay Sahibi - Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Sermaye Üzerinden Sermaye Taahhüdü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerlenmemiştir. Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
16.12.2022 Tarihli KAP açıklamamızda, kurulmasına karar verdiğimizi duyurduğumuz, BIG POWER ENERJİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin (5.000.000 TL sermayeli) kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 19.12.2022 Tarih ve 10728 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088453
BIST